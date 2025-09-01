Catalunya desactiva "sense incidències destacables" l'alerta del pla Inuncat

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns al matí "sense incidències destacables" l'alerta del pla Inuncat, segons ha informat en un comunicat.
L'alerta es va activar el diumenge i les pluges més intenses s'han produït aquesta matinada, superant el llindar de 40 litres per metre quadrat en diversos punts del territori.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, la intensitat de pluja per a aquest dilluns i la matinada d'aquest dimarts "serà menys important".