Catalunya desactiva el pla Inuncat després de les pluges del cap de setmana

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Inuncat després de les fortes pluges del cap de setmana i per a aquest diumenge pot haver-hi alguns ruixats de certa intensitat, però sense arribar al llindar d'avís, informa en un comunicat.
Durant la matinada de diumenge, les tempestes no han tingut cap afectació rellevant i els cabals s'han anat normalitzant, de manera que la situació és normal a primera hora de la tarda.
Durant el cap de setmana, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 945 trucades, sobretot per caiguda d'arbres i elements estructurals, inundacions i afectacions al trànsit: el 55,73% de trucades són del Vallès Occidental, el 12,32% del Barcelonès i el 7,96% del Baix Llobregat, a Barcelona.
L'ACA va emetre avisos aquest dissabte pels aiguats caiguts especialment al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, en pujar el cabal de rius i rieres, amb especial atenció al riu Besòs i al Llobregat.
Després de les pluges, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha desactivat el seu avís d'intensificació de la vigilància per previsió meteorològica adversa.
Els Bombers de la Generalitat han atès 451 avisos des de divendres a la nit fins a les 14.00 d'aquest diumenge, sobretot al Vallès Occidental i el Baix Llobregat (en les últimes hores) i a les comarques de Girona (en començar les pluges).
TEMPESTA A L'AMETLLA DE MAR
Aquest diumenge a primera hora del matí, una forta tempesta ha afectat sobretot l'Ametlla de Mar (Tarragona), a la zona de Sant Jordi d'Alfama.
S'han revisat carrers, retirat mobiliari urbà de la via pública i s'ha netejat la calçada.