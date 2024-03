Catalunya desactiva l'alerta Procicat per fort onatge i passa a fase de prealerta

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta Procicat per fort onatge, que ha passat a fase de prealerta per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), informa aquest diumenge el Govern en un comunicat.

L'SMC preveu onades que poden superar els 2,5 metres durant aquest diumenge entre el nord de Tarragona i el Baix Empordà (Girona) i a partir del migdia preveu que l'afectació es concentri entre el litoral central i el Baix Empordà, acompanyada de ratxes de vent d'entre 50 i 60 quilòmetres per hora.

Amb el Procicat en fase de prealerta per onatge, Protecció Civil recorda que "cal extremar igualment la prudència" si es fan activitats a la costa i no accedir als punts tancats o on les onades trenquin amb més força.