Catalunya desactiva l'alerta per vents activada divendres

GIRONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte a migdia l'Alerta del pla Ventcat en acabar l'avís per vent, i les ratxes més fortes han afectat principalment a l'Empordà (Girona), Pirineus i Prepirineu.
S'han rebut unes 80 trucades al '112' d'emergències però no s'ha registrat cap incident important, informa el Govern en un comunicat l'endemà d'activar-se l'alerta.
Entre els registres principals hia els 143,6 km/h a Portbou (Girona), 122,8 a Boí (Lleida), 116,3 a Núria (Gironès), 113,8 a La Tosa d'Alp (Girona) i 90,7 a Ulldeter (Girona).