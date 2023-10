Catalunya desactiva l'alerta per ventades sense incidències rellevants

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta per ventades sense registrar incidències rellevants.

El vent aquest divendres al matí ha registrat ratxes fortes com les de 104,4 quilòmetres per hora a Puig Sesolles (Barcelona) i les de 90 quilòmetres per hora a Portbou (Girona), ha explicat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 144 trucades relacionades amb la pluja, el vent i l'onatge fins al migdia, i els Bombers de la Generalitat han rebut uns 80 avisos.