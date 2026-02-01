Catalunya desactiva l'alerta per vent i tanca l'episodi amb 649 trucades al 112

TARRAGONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat va desactivar aquest dissabte a la nit el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya, el pla Ventcat, després que fos especialment fort a les comarques de Tarragona.
El telèfon d'emergències 112 va rebre durant el dissabte 648 trucades, la majoria des de les comarques de l'Alt Camp (12%), el Baix Camp (52%) i el Tarragonès (7%), ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El dissabte va ser una jornada "especialment complicada" en aquestes comarques, on es van registrar diferents incidències, i els Bombers van haver de realitzar 456 serveis, la majoria per caiguda d'arbres a la via pública, despreniment de parts de teulades, mobiliari urbà caigut, tendals trencats, entre altres actuacions.