Catalunya desactiva l'alerta per vent però segueix la previsió de fred extrem i onatge

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge l'alerta del pla Ventcat per vent, "sense incidències destacables", però segueix la previsió de fred extrem a bona part de Catalunya fins aquest dimecres a migdia, i també es preveu onatge.
Hi haurà fortes gelades a l'interior, i de febles a moderades al litoral, informa el Govern en un comunicat.
VENT
El Ventcat queda en prealerta perquè pot haver fortes ratxes de vent la nit de dimarts a dimecres a l'Empordà (Girona) i al Pirineu i Prepirineu Oriental.
El SMC veu possibilitat de ratxes superiors a 90 km/h fins a la nit d'aquest dimarts a l'Alt Empordà, i en menor probabilitat al Pirineu i Prepirineu Oriental i al Baix Empordà.
Per a aquest dimecres es poden superar els 90 a l'Alt Empordà i franja central del litoral de matinada; des de la tarda, l'afectació serà al Pirineu occidental; al final del dia, a les comarques del Pirineu i Prepirineu, Alt Empordà, Terres de l'Ebre (Tarragona) i franja litoral Sud i el Segrià (Lleida), i "la distribució del fenomen serà local a la zona avisada".
ONES
El pla Procicat manté la prealerta per onatge: fins a aquest dimecres a migdia a l'Alt i Baix Empordà, amb ones que poden superar els 2,5 metres i fins a 3 (la major intensitat es concentrarà aquest dimarts a la nit, i dimecres anirà disminuint fins a acabar a migdia).
La direcció de l'onatge predominant serà del nord, i hi haurà mar de fons del nord-est, i la zona més afectada serà el nord del Cap de Creus i del Cap de Begur.
NEU
També segueix la prelaerta del pla Neucat per neu: des d'aquest dimecres a migdia i durant 24 hores es poden superar els 20 centímetres en cota 1400 metres a la Val d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà (Lleida).
La cota rondarà els 800 metres i anirà pujant fins als 1.400, la qual cosa anirà acompanyat de pluja a les cotes inferiors.
A l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà l'avís fa referència al seu sector nord, i "la distribució del fenomen dins de la zona avisada és de caràcter local".