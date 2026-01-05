Catalunya desactiva l'alerta per nevades, però preveu temperatures "extremadament baixes"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns l'alerta Neucat per nevades a Catalunya, després que l'episodi més intens de neu ja hagi finalitzat, però ha assenyalat que preveu temperatures "extremadament baixes" els propers dies.
Ha indicat que es poden produir "fortes gelades" a l'interior i més suaus al litoral, provocant que la neu que ha caigut aquest dilluns es converteixi en plaques de gel en molts municipis i ha cridat a extremar les precaucions en la conducció, informa el cos en un comunicat.
D'altra banda, ha mantingut activada l'alerta Ventcat per la previsió de ràfegues de vent "molt fortes" a l'Empordà, amb cops superiors als 108 km/h, i que els episodis s'estendran al Pirineu i el Prepirineu on pot haver-hi ratxes superiors als 90 km/h.