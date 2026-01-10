Catalunya desactiva l'alerta per neu però manté les prealertes per vent i allaus

Lorena Sopêna - Europa Press
Segueixen tallats trams de les BV-4031, C-28 i BV-4024 per la neu
LLEIDA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Neucat després de les nevades a Catalunya, encara que "en molts punts" es gelarà la neu caiguda i pot haver problemes de mobilitat, informa aquest dissabte per la nit en un comunicat.
Sí manté la prealerta del pla Ventcat (per ratxes molt fortes previstes a l'Empordà) i la del pla Allaucat per allaus: a Lleida hi ha perill fort (nivell 4) a l'Aran i a la Franja Nord de la Pallaresa, vigent fins dilluns.
Els gruixos principals de neu s'han donat a estacions d'alta muntanya del Pirineus, amb acumulacions de neu nova des de divendres fins a aquest dissabte.
CARRETERES
Segons el SCT, aquest dissabte per la nit la neu segueix obligant a tallar diverses carreteres: BV-4031 (del quilòmetre 11 al 26), C-28 (del 37 al 56) i BV-4024 (del 17 al 21).
A més és obligatori fer servir cadenes a la C-142b (del 0 al 9), a Naut Aran, i a la LV-5004 (del 0 al 7), a Espot.