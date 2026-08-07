Catalunya desactiva l'alerta per l'episodi de pluges, que ha deixat més de 400 trucades al 112

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) una vegada finalitzats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha deixat 410 trucades al telèfon d'emergències 112.
Alguns dels registres més destacats del dia han estat els 78,7 l/m2 caiguts en les últimes hores en el Montsec d'Ares (Lleida); Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) (58,5 l/m2), Das (Lleida)(54,6 l/m2) i Santa Coloma de Farners (Girona) (50,2 l/m2), ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest divendres.
Al voltant de les 21 hores d'aquest dijous, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que els cabals s'estaven normalitzant i ha tancat els avisos hidrològics comarcals per a les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla de l'Estany.
BALANÇ D'INCIDÈNCIES
El 112 ha rebut fins a les 8 hores d'aquest divendres un total de 410 trucades que han generat 182 expedients i, per comarques, des de les quals s'han rebut més avisos són el Vallès Oriental (34,72%), Bages (13,61%) i Selva (10,56%).
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que no ha hagut de prestar cap atenció relacionada amb l'episodi de pluges.
BOMBERS
Els Bombers de la Generalitat han rebut, des del migdia del dijous (12 hores) fins al matí del divendres (08 hores), 218 avisos per serveis relacionats amb les tempestes.
La majoria dels serveis han estat relacionats per inundacions de baixos i carrers, embornals obstruïts, branques i arbres caiguts, i incidències amb elements de la via pública, com a cablejat, pals de llum i mobiliari urbà amb el risc de caure.
La franja horària en la qual els Bombers van rebre més avisos va ser entre les 18 i les 20 hores del dijous, amb un total de 110 avisos en aquestes dues hores.
Quant a les afectacions viàries derivades de les fortes precipitacions, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que en aquests moments no queda cap afectació a la xarxa viària i, a Rodalies, es manté interrompuda la circulació en la línia RL4 entre Calaf i Manresa (Barcelona), però ja s'ha habilitat transport alternatiu per carretera.