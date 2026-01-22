Catalunya desactiva l'alerta per inundacions amb la normalització de rius i rieres

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha donat per acabada aquest dijous al migdia la situació d'alerta del pla Inuncat després de la intensa pluja d'aquesta setmana, per la qual cosa el cabal de rius i rieres ja s'han normalitzat, informa en un comunicat el Govern.
No obstant això, malgrat la millora hidrològica a les conques internes, el cabal es mantindrà relativament alt durant els pròxims dies, per la qual cosa es demana precaució prop de les zones inundables, especialment rius principals.
Quant a l'avís de l'estat de la mar, en què l'alerta es va estendre a tot el litoral fins dimecres a primera hora de la tarda, ha finalitzat sense afectacions destacables.