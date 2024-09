Catalunya desactiva l'alerta Inuncat, però manté prealerta en quatre comarques de Lleida

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), però manté la prealerta per pluges intenses durant la nit d'aquest divendres a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà (Lleida), segons un comunicat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en aquestes quatre comarques de Lleida s'esperen precipitacions d'intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts durant la nit del divendres.

Les pluges seran de caràcter local i poden anar acompanyades de tempesta, afegeix el SMC, que també informa que s'esperen precipitacions el diumenge en el litoral i prelitoral central i sud, així com en els Terres de l'Ebre (Tarragona).

104 TRUCADES Al 112

Durant l'episodi de pluges, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 104 trucades per un total de 76 incidents.

Fins a les 19.00 hores d'aquest divendres els Bombers de la Generalitat han atès una seixantena d'avisos relacionats amb les pluges, la majoria per acumulació d'aigua en baixos, així com per sanejar i revisar edificis que han patit diferents incidències estructurals.