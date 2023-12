Catalunya demana a Sanitat un millor reconeixement en la categoria professional de les infermeres

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha avançat que Catalunya demanarà aquest divendres al Consell d'Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), en el qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, un millor reconeixement en la categoria professional de la infermeria i altres rols professionals de la sanitat catalana.

El conseller ha remarcat en una roda de premsa que el canvi de categoria és competència de l'Estat quan fa quatre dies del començament de la vaga indefinida convocada per Infermeres de Catalunya contra el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Aquesta setmana, a més, hi ha hagut dos dies més de vaga convocats per Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical i Som Sanitat per reclamar millores laborals que consideren que no estan representades en aquest III Acord, que sí té l'aval de CCOO, UGT, Metges de Catalunya i Satse.

El titular de Salut ha explicat que les aturades han tingut una "repercussió relativa" en el conjunt del sistema sanitari, però una repercussió significativa quant a la infermeria d'atenció primària, amb un 38% de seguiment dimarts i un 15% dimecres.

Davant el "malestar" d'aquests professionals, i malgrat considerar que el III Acord de l'ICS és un bon acord que contempla un increment de 320 milions anuals, Balcells creu que han d'actuar davant una reivindicació històrica del col·lectiu d'infermeria com és tenir un nivell de categoria professional adequat al nivell de categoria acadèmica.