Catalunya decretarà aquest dimarts l'ús obligatori de la mascareta als centres sanitaris per la grip

Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, signarà aquest dimarts una resolució per establir l'obligatorietat d'ús de la mascareta als centres de salut, hospitals i residències, davant l'avenç de la grip a Catalunya.
Ho ha informat la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu.
"Demanar a la ciutadania, igual que ho vam fer amb la vacunació, que segueixin de manera estricta aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits de vulnerabilitat", ha demanat la consellera portaveu.
Ha sostingut que, de la mateixa manera que les vacunes "ajuden a salvar vides", la contenció de la grip amb l'ús de les mascaretes també ho fa.
"La covid ja ens va demostrar que la utilització de les mascaretes és una opció preventiva i, per tant, el Departament de Salut avui signarà aquesta resolució per a l'obligatorietat del seu ús", ha explicat.