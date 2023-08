Catalunya declara l'emergència per sequera a 24 municipis de Girona i Tarragona

Es fixa una dotació de 200 litres per habitant al dia en aquestes localitats

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dimecres el decret pel qual es declaren en estat d'emergència per sequera hidrològica" les unitats d'explotació de l'aqüífer de Fluvià Muga i Riudecanyes, una mesura que suposa reduccions en l'ús de l'aigua i que afectarà a un total de 24 municipis de Girona i Tarragona.

El decret, recollit per Europa Press, arriba després que el 4 d'agost l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aprovés la declaració d'emergència, i fonts de l'ACA consultades per Europa Press han afirmat que les mesures entrarien en vigor "una vegada es publiqués la resolució en el Dogc", és a dir, des d'aquest mateix dimecres.

L'emergència afecta a 22 municipis de l'Alt Empordà (Girona) que es proveeixen de l'aqüífer del Fluvià Muga i, d'altra banda, dos municipis del Baix Camp (Tarragona) que depenen de l'aigua de l'embassament de Riudecanyes, per a un total d'uns 26.000 habitants.

Els 22 municipis de l'Alt Empordà afectats són Agullana, L'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, La Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-savardera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum; i els de el Baix Camp són Riudecanyes i Duesaigües.

Les fonts de l'ACA han assegurat que les mesures es prenen perquè l'aqüífer del Fluvià Muga "està baixant a nivells mínims, que, encara que no és el mínim històric, és molt semblat als volums que hi havia el 2008 i 2009".

En el cas de l'embassament Riudecanyes, han afirmat que "està en una situació similar", entorn del 5%, i que es prenen aquestes mesures per garantir el proveïment de l'aigua de boca.

MESURES

Amb l'entrada en emergència es fixa una dotació global de 200 litres per habitant al dia de mitjana --en la fase d'excepcionalitat se situa en els 230--, i en roda de premsa el dimecres de la setmana passada el director de l'ACA, Samuel Reyes, va apel·lar al "màxim estalvi".

També va assenyalar que al juny a l'Empordà la mitjana es va situar en els 243 litres per habitant i dia, i que no s'ha vist una reducció significativa l'últim any.

Dels 22 municipis de l'Alt Empordà que se situen en l'unitat d'explotació Fluvià Muga, el 50% incompleix les dotacions que fixa el pla de sequera, un 41% les compleix i un 9% no aporta les dades de consum.

La declaració d'emergència també contempla suprimir el reg agrícola --només es podrà autoritzar el reg de supervivència de collites llenyoses--, reduir un 25% els consums d'aigua dels usuaris industrials, prohibir l'ús d'aigua en el reg de jardins i zones verdes, entre altres usos.

A més, aquesta setmana entra en vigor el règim sancionador que contempla el decret de sequera, i Reyes va recordar el dimecres passat que l'ens no vol multar sinó que "tothom faci els deures en benefici de tots".

ACTUALITZACIÓ D'ESTATS

El Dogc també ha publicat la sortida de l'estat de sequera pluviométrica extrema i l'entrada en estat de sequera pluviométrica severa de les unitats d'explotació d'Anoia-Gaià i l'aqüífer Carme-Capellades.

S'ha declarat la sortida de la sequera pluviométrica severa o extrema i la tornada a l'estat de normalitat per sequera pluviométrica a les unitats d'explotació de la capçalera del Llobregat, la capçalera del Ter, els embassaments del Llobregat, l'estany de Banyoles (Girona) i el Mig Llobregat.

A més, la resolució del Dogc ha afegit que es mantenen "els estats de sequera hidrològica i pluviométrica declarats a les unitats d'explotació restants".