Catalunya declara l'emergència per sequera a 202 municipis, també a les àrees de Barcelona i Girona

Mascort diu que entrarà en vigor quan es publiqui divendres en el Dogc



BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha declarat aquest dijous l'emergència per sequera a Barcelona i l'àrea metropolitana i també a Girona i el seu entorn, en vista de la situació dels embassaments que proveeixen aquestes zones per la falta de pluja, i es veuran afectats 202 municipis que estaven en preemergència, i que sumen 5,9 milions d'habitants.

Ho han anunciat el president Pere Aragonès i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una roda de premsa després de la reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en què s'ha decidit declarar l'emergència al sistema Ter-Llobregat després que les reserves d'aquests embassaments han baixat dels 100 hectòmetres cúbics, el llindar per entrar en emergència.

El Pla Especial de Sequera consta de 3 fases, i aquest dijous s'ha declarat la primera, que suposa passar d'una dotació d'aigua de 210 litres per habitant i dia de la fase de preemergència als 200; i segons el conseller Mascort entrarà en vigor "aquest divendres" quan es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

En aquesta primera fase també es prohibeix el reg d'arbres i jardins botànics, excepte el de supervivència i amb aigua regenerada o freàtica; l'ompliment de fonts ornamentals i llacs, tret que sigui per la preservació d'espècies autòctones o en risc; i es prohibeix rentar el cotxe, excepte si és en negocis dedicats a aquesta funció i amb aigua regenerada.

Quant a l'ompliment de les piscines, ho podran fer els gimnasos i clubs esportius amb piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat, i també les descobertes tot l'any per a l'esport federat, però s'haurà de compensar la despesa d'aigua amb el tancament parcial de dutxes.

El mateix passa en el cas de l'esport federat que necessiti reg, com el futbol, que en la fase 1 podrà regar els camps però haurà de compensar la despesa d'aigua amb les dutxes; i en emergència tampoc no es permetrà l'ús de dutxes o instal·lacions de neteja de peus a les platges o activitats com festes de l'aigua o de l'escuma.

EL 55% DE L'AIGUA ALS DOMICILIS CATALANS ÉS REGENERADA

En la roda de premsa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que abans d'activar el Pla de Sequera i augmentar la producció de les dessalinitzadores, l'aigua regenerada suposava "poc més del 15% del total de l'aigua que arribava als domicilis" catalans, i que, en canvi, actualment suposa més del 55%.

Ha destacat que hi ha hagut "un esforç extraordinari" per activar mecanismes de producció d'aigua, i destaca actuacions com l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) i la nova dessalinitzadora del Foix (Barcelona).

Aragonès també ha destacat que el sector agrícola i ramader català és el que "fins avui està suportant majoritàriament l'esforç de reducció d'aigua", cosa que els ha agraït i ha cridat a que altres sectors s'hi afegeixin, com indústries, activitats recreatives i els serveis.

"Cal fer un agraïment als establiments, empreses i explotacions que han posat mesures per a un ús més eficient de l'aigua. I als qui no ho hagin fet, recordar-los que tenen mesures de suport disponibles", ha afegit.

REDUCCIÓ DE CABALS ECOLÒGICS

Mascort ha recordat que en emergència es reduiran els cabals ecològics del riu Ter --a 600 litres per segon--, Muga --a 40-- i del Llobregat --a 250 litres--, i que hi haurà 'hidropuntes', és a dir, s'alliberarà més aigua dues vegades per setmana durant sis hores: al Ter seran 3.000 litres per segon; al Muga 300; i al Llobregat 500.

Sobre la demanda que ha presentat Ecologistes de Catalunya contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la reducció dels cabals ecològics, Mascort ha defensat que aquesta mesura "està prevista" en el Pla Especial de Sequera i en els acords de la taula del Ter, i que si finalment es va a judici, la Conselleria defensarà que és una decisió emparada per aquests acords.