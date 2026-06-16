Catalunya convoca 20 places més de sotsinspector d'Agents Rurals per reforçar l'estructura de comandament

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat una oferta de 20 places addicionals de la categoria de sotsinspector del cos d'Agents Rurals, que se sumen a les 20 ja incloses en la convocatòria actualment en tramitació, la qual cosa permetrà reforçar l'estructura de comandament del cos, informa en un comunicat aquest dimarts després del Consell Executiu.
La iniciativa s'emmarca en el Pla Estratègic 2026-2030 i té com a objectiu reforçar i garantir el relleu generacional dels responsables operatius i consolidar la capacitat de resposta del cos davant reptes actuals i futurs.
Actualment el cos compta amb 46 sotsinspectors, la categoria dels quals s'encarrega d'exercir la direcció, coordinació, control i inspecció de les unitats territorials o funcionals assignades.