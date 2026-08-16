Catalunya i 9 comunitats més, en avís aquest dilluns per calor i tempestes amb calamarsa

María José López - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
10 comunitats autònomes estaran en avís aquest dilluns per calor i tempestes amb calamarsa mentre la dana persisteix en el sud-oest de la Península.
Així mateix, hi haurà ratxes molt fortes de vent que afectaran especialment Extremadura, Castella-la Manxa, els sistemes Bètics, Cadis i les seves zones limítrofes, el baix Ebre i els Pirineus, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
En concret, Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya i Extremadura mantindran avisos per pluges i altes temperatures, mentre que la Comunitat Valenciana ho farà per pluges i tempestes. Així mateix, Balears, Castella i Lleó, Galícia i la Comunitat de Madrid activaran alertes per altes temperatures.
La jornada serà inestable en diferents punts del país. Durant la matinada podran continuar les tempestes del diumenge en el sud-oest, i a partir de les hores centrals del dia es preveu el desenvolupament de nuvolositat d'evolució a les zones de muntanya i part del centre, sud i aquest peninsular.
El Cantàbric tindrà cels molt ennuvolats o coberts amb precipitacions febles, i a l'Estret, Ceuta i Melilla hi haurà núvols baixos amb tendència a remetre. Hi haurà la possibilitat de bancs de boira matinals a l'extrem nord, Ceuta i Melilla. Per la seva banda, a Canàries s'hi esperen intervals de núvols amb alguna precipitació a les illes muntanyoses.
Les temperatures màximes pujaran de forma generalitzada a l'interior, sense canvis als litorals i Balears i amb lleugers descensos a Canàries. Se superaran els 35 graus a bona part de la meitat sud, el nord-est, Balears, Galícia, Madrid i punts de Castella i Lleó i València, amb màximes que podrien superar puntualment els 40 graus a les valls del Guadalquivir i del Tajo.
Entre les capitals de província, hi destaquen els 40 graus previstos a Orense i els 39 de Badajoz, Càceres i Còrdova. Madrid arribarà als 36 graus.
Les mínimes pujaran al centre peninsular i es mantindran sense canvis a la resta de la Península i als arxipèlags, amb lleugers descensos al nord. No baixaran de 20 graus en àmplies zones del sud-oest, els litorals mediterranis i puntualment al nord-est i el Cantàbric.
El vent bufarà moderat del nord a la meitat nord peninsular, més intens al litoral oest gallec, amb cerç moderat a l'Ebre i tramuntana moderada a l'Empordà. Al sud-oest hi bufarà vent del sud de fluix a moderat, al vessant mediterrani i Balears hi bufarà vent de l'est i sud-est moderat i a les Illes Canàries hi haurà vent del nord moderat.