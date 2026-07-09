Catalunya és la comunitat amb més peticions d'infermeres per anar-se'n a l'estranger, segons el Cciicc

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (Cciicc) ha alertat que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya amb més peticions d'infermeres en actiu per anar-se'n a l'estranger, amb 271 tramitacions el 2025.
El territori català té el 16,86% de les infermeres en actiu a Espanya i, no obstant això, registra el 19,98% de les peticions, informa el Cciicc en un comunicat d'aquest dijous.
Madrid, amb 225, i la Comunitat Valenciana, amb 217, ocupen la segona i tercera posició, seguides d'Andalusia (149), les Canàries (108), el País Basc (73), les Balears (48) i Galícia (45).
"MANCA DE RECONEIXEMENT"
El Consell apunta a la precarietat laboral i la "manca de reconeixement professional", a més de la pressió assistencial i a la sobrecàrrega de treball, com les raons principals de la migració d'infermeres.
Així mateix, assenyala una carència "d'almenys 12.622 professionals" per assolir la ràtio europea, i una població cada vegada més envellida i necessitats assistencials creixents.
La degana del Cciicc, Lluïsa Garcia, ha afirmat que es tracta d'una "pèrdua de talent" que passa factura i afebleix de cara al futur, i ha demanat mesures per aturar aquesta tendència.