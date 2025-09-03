Catalunya començarà el curs el dilluns amb 1,6 milions d'alumnes i 1.672 docents més

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Un total d'1.604.987 alumnes començaran entre el dilluns 8 de setembre i el divendres 12 el curs escolar 2025-2026, marcat per un augment de 1.672 docents respecte a l'anterior, l'eliminació de l'ús dels mòbils en tota l'etapa obligatòria i l'impuls de la detecció de les dificultats d'aprenentatge.
Segons ha explicat aquest dimecres en roda de premsa la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, aquest curs compta amb 2.247 alumnes menys matriculats, en comparació de l'anterior, i hi haurà un total de 83.949 dotacions docents.
Niubó ha assenyalat que aquest curs han augmentat els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (8.964 més que el passat); creix el personal d'atenció educativa (PAE) i d'administració i serveis (PAS) en 552 dotacions (4.033 de PAE i 4.610 de PAS); hi haurà 200 aules més d'acolliment (amb 1.373); i destaca l'increment de les places de FP, amb 7.583 noves places i 305 grups.
El curs comença el dilluns per a Infantil, Primària i ESO i el divendres per a Batxillerat i FP: 1,3 milions d'alumnes són de règim general, que engloba Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i graus de FP; 129.880 de règim especial, que inclou els ensenyaments de música i arts; 70.000 de formació d'adults; i 78.755 d'ensenyaments a distància.
La consellera també ha destacat la reducció "progressiva" de ràtios en el sistema educatiu català, que permet una millor gestió docent de l'aula i una atenció més individualitzada: assegura que aquest curs el 95,2% dels grups d'I3 sortiran amb una ràtio igual o inferior a 20 alumnes per docent, i en Secundària el 97,1% tindran una ràtio inferior o igual a 30 alumnes per docent.
