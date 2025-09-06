Catalunya comença aquest dilluns un curs marcat per la millora de l'atenció a les necessitats educatives

Hi ha 2.247 alumnes menys matriculats, però les aules tindran "més complexitat", segons Niubó
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
Catalunya començarà aquest dilluns 8 de setembre el curs escolar 2025-2026, marcat per la millora de l'atenció a les necessitats de suport educatiu i l'impuls de la detecció de les dificultats d'aprenentatge, així com l'eliminació dels mòbils en tota l'etapa obligatòria i l'aposta per la millora dels resultats educatius.
El curs comença dilluns per a infantil, primària i ESO, i divendres per a batxillerat i FP: 1,3 milions d'alumnes són de règim general, que engloba infantil, primària, secundària, batxillerat i graus d'FP; 129.880 de règim especial, que inclou els ensenyaments de música i arts; 70.000 de formació d'adults, i 78.755 d'ensenyaments a distància.
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, va assegurar aquest passat dimecres que hi ha un augment dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (8.964 més), per la qual cosa es reforça el personal educatiu.
Segons ella, hi haurà aules amb menys alumnes, però "amb més complexitat", arran de l'increment d'alumnes amb necessitats educatives i dels infants i joves nouvinguts a Catalunya.
"Això implica més complexitat a l'hora d'atendre l'alumnat i el conjunt del grup. Hem de posar recursos perquè ens hi juguem la igualtat d'oportunitats", i assegura que el personal de suport més especialitzat ja s'està incorporant per atendre la diversitat, i també hi haurà un psicòleg per servei territorial i nous assistents per a infants amb TEA o necessitats de suport educatiu.
INCLUSIÓ
A més, aquest curs s'augmenta el personal d'atenció educativa (PAE) i d'administració i serveis (PAS) a 552 dotacions (4.033 de PAE i 4.610 de PAS); i també hi haurà 200 aules més d'acolliment (amb 1.363, d'aquestes, dinou accelerades).
D'altra banda, Educació durà a terme diversos programes per fomentar la inclusió de l'alumnat, com el de detecció per a la promoció de l'aprenentatge, que es farà a primer i tercer de primària amb proves per detectar possibles dificultats vinculades a la competència oral i lectora, i que serà voluntari per als centres.
També es farà un pilot per millorar l'atenció integral a nens amb trastorn del neurodesenvolupament o dificultats d'aprenentatge, en coordinació amb Salut i Drets Socials, que es faran a Manresa i Sabadell (Barcelona).
RESULTATS EDUCATIUS
Un altre dels objectius de la consellera és millorar els resultats educatius, concretament amb la intenció de les proves PISA, els nous resultats de les quals es preveu que es donin a conèixer enguany.
S'ampliarà la xarxa de reforç de les matemàtiques i de la competència lectora amb programes orientats als centres que "tenen més marge de millora en determinades matèries": aquest curs, en matemàtiques més de 800 centres rebran aquest reforç i ho faran més de 500 en l'àmbit de la comprensió lectora.
ALUMNAT
Segons les dades de la Conselleria, aquest curs compta amb 2.247 alumnes menys matriculats, en comparació amb l'anterior, i hi haurà un total de 83.949 dotacions docents (1.672 docents més respecte a l'anterior).
La previsió és de 251.561 alumnes matriculats a infantil (enfront dels 253.853 del passat curs); 440.626 a primària el curs passat eren 444.149); i 338.525 a l'ESO (344.924 el curs passat); 103.811 a batxillerat (enfront de 101.822) i 161.016 d'FP (davant de 159.907 el curs passat).
A més, aquest curs el 95,2% dels grups d'I3 sortiran amb una ràtio igual o inferior a vint alumnes per docent, i a secundària el 97,1% tindran una ràtio inferior o igual a 30 alumnes per docent.