Catalunya celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb més de 300 activitats gratuïtes

Els espais oferiran visites guiades, tallers, espectacles i concerts



BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

Els museus de Catalunya oferiran més de 300 activitats gratuïtes per commemorar el Dia Internacional dels Museus (DIM) aquest 18 de maig, data en la qual també se celebrarà la Nit dels Museus, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.

L'objectiu de la iniciativa és conscienciar sobre la importància dels museus per a l'intercanvi i l'enriquiment cultural, a través de visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, espectacles de dansa o poesia, concerts i l'entrada lliure.

El Comitè Internacional dels Museus (ICOM) ha triat el lema 'Museus per a l'educació i la investigació' per a l'edició 2024 del Dia Internacional, a fi de destacar el paper d'aquests espais, que són vitals per a la formació i la investigació.

La Conselleria de Cultura ha impulsat una campanya gràfica perquè difonguin les seves activitats i també ha habilitat una espai web que recull tota la programació.

INDICADORS MUSEUS 2023

Amb motiu de la celebració del DIM, la Generalitat ha publicat els indicadors dels museus catalans el 2023, any en què van rebre 20,4 milions de visitants, xifra que representa un increment del 15,5% respecte al 2022.

Durant el 2023, tres equipaments més es van inscriure en el Registre de Museus: la Fundació Mas Miró, de Mont-roig del Camp (Tarragona), el Museu del Port de Tarragona i el Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona).