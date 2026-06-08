Catalunya celebra la Setmana Internacional dels Arxius amb més de 60 propostes

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya celebra a partir d'aquest dilluns i fins al diumenge 14 de juny la Setmana Internacional dels Arxius (SIA) amb més de 60 propostes com exposicions, conferències, visites guiades i jornades de portes obertes.
La Conselleria de Cultura de la Generalitat és la que coordina la celebració a Catalunya, que es duu a terme arreu del món per "conscienciar la ciutadania sobre la important acció social que desenvolupen els arxius", informa el Departament en un comunicat.
'Arxius per a la justícia. Drets, memòria i futurs' és el lema d'aquesta edició; i entre les propostes destaquen les activitats de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), com una conversa sobre el paper dels arxius en la defensa dels drets i la memòria en contextos de crisi, o les Segones Jornades de Cinema Històric del Solsonès a càrrec de la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC).