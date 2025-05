Catalunya busca que el 70% dels seus recursos hídrics vinguin de regeneració i dessalinització el 2029

L'Eurocambra demana una millor preparació davant de crisi d'escassetat o desastres naturals, com ara sequeres

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La Generalitat treballa amb l'objectiu que el 2029 un 70% dels recursos hídrics provinguin de la regeneració, la dessalinització, l'eficiència de les xarxes i d'un aprofitament millor del riu Besòs, expliquen fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a Europa Press.

És el full de ruta que marca el Govern davant de les recomanacions de l'Eurocambra per a l'Estratègia Europea de Resiliència de l'Aigua, amb l'objectiu de prevenir la contaminació de l'aigua i millorar la preparació davant de crisi d'escassetat o desastres naturals, com ara sequeres a zones com el Mediterrani.

FONS EUROPEUS

La política hidrològica del Govern se centra a incrementar durant els pròxims anys la garantia d'aigua en 280 hectòmetres cúbics i garantir l'autosuficiència necessària perquè Catalunya no depengui de les pluges.

Segons ha explicat a Europa Press la directora general de Transició Hídrica de la Generalitat, Concha Zorrilla, des de Catalunya s'ha plantejat a la UE que els fons europeus Feder també puguin aportar finançament per a les infraestructures de dessalinització i regeneració, i que ja s'ha enviat l'escrit pertinent.

DESSALINITZACIÓ I POTABILITZACIÓ

D'entre les actuacions previstes pel Govern per a la transició hídrica a Catalunya, hi ha la construcció d'una nova dessalinitzadora a la Costa Brava nord, per reduir el dèficit hídric a la zona de l'Alt Empordà (Girona) i es preveu que es pugui fer servir de cara al 2027.

Es preveu ampliar la dessalinitzadora de la Tordera (que passarà dels 20 als 80 hectòmetres cúbics de capacitat de producció) i la nova del Foix, amb una capacitat de fins a 30 hectòmetres cúbics.

El Govern també vol accelerar actuacions per millorar el funcionament i modernitzar les estacions de potabilització en l'àmbit metropolità, com és el cas de la potabilitzadora del Ter i la d'Abrera, així com accelerar l'ampliació del tractament d'osmosis inversa de la potabilitzadora de Sant Joan Despí (Barcelona).

EFICIÈNCIA I APROFITAMENT DEL BESÒS

Un altre objectiu és potenciar l'increment de l'eficiència de les conduccions de l'Ens d'Abastament Ter-Llobregat (ATL), amb el desdoblament de l'artèria Ter-Trinitat, que permetrà reparar l'antiga canonada amb fugides en trams de Badalona i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): es preveu que les obres no finalitzin fins al 2026.

S'augmentarà l'aprofitament del Besòs amb sis pous al·luvials que capten l'aigua del riu a través del terreny, i s'impulsarà l'ús de l'aigua regenerada: s'espera que abans del 2027 entri en servei el trasllat d'aigua residual des del Besòs fins a la depuradora del Prat de Llobregat (Barcelona).

ALARMES DAVANT D'INUNDACIONS

Destaca també el desplegament dels plans d'emergència en els embassaments de les conques internes de Catalunya --amb 3,8 milions cofinançats amb fons Feder--, que suposa instal·lar alarmes per avisar a la ciutadania en el cas que es produeixin incidències greus a les preses, i ja s'han instal·lat al pantà de Sau.

L'objectiu és poder evacuar la zona de forma ordenada, protegir les persones davant del risc d'inundació i reduir l'impacte i danys, i, en unes declaracions als periodistes a finals d'abril, el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, va afirmar que "els primers 30 minuts són vitals" en cas d'incident.