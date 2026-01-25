Catalunya baixa el seu pla per neu a prealerta però manté l'alerta per vent

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha baixat a nivell de prealerta el seu pla Neucat per neu, però manté l'alerta del pla Ventcat per vent, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
Segueix la previsió de nevades des d'aquest diumenge per la nit al Pirineu occidental i central, fins dilluns a migdia.
En general ja no hi ha afectacions a les carreteres per la neu i la pluja de dissabte, encara que la C-28 segueix tallada en el Port de la Bonaigua per risc d'allaus.
Es preveuen vents de fins a 72 quilòmetres per hora fins dilluns a migdia a "gran part del territori".
El telèfon d'emergències 112 va rebre, des de l'inici de l'episodi fins a les 18.00 d'aquest diumenge, 1.260 trucades relacionades amb el temporal de neu i pluja, però "les últimes hores pràcticament no s'han registrat comunicacions per aquest episodi".
Els Bombers de la Generalitat no han fet intervencions destacables aquest diumenge per les nevades.