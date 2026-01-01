Catalunya i Baden-Württemberg impulsen un programa "pioner" de doctorat en hidrogen verd

DEPARTAMENT DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
Les 40 beques de doctorat són de 36 mesos i cada projecte tindrà un caràcter interregional
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Catalunya i el land alemany de Baden-Württemberg (MWK) han impulsat un programa "pioner" de doctorat en hidrogen verd amb l'objectiu de formar a joves investigadors en l'àmbit de l'hidrogen amb competències científiques , transversals i professionals d'alt nivell.
El projecte Talent H2 CAT-BW ('New Talent Generation for the Future of H2ydrogen Research and Innovation in Catalonia and Baden-Württemberg') comença a desplegar-se des d'aquest dijous, compta amb el suport de la Comissió Europea (CE) i cofinançament dels governs català i alemany i permetrà la formació de 40 investigadors, 20 a cada regió, en projectes interregionals amb un alt component d'innovació, informa el Departament d'Investigació i Universitats en un comunicat.
Les 40 beques de doctorat són de 36 mesos i cada projecte tindrà un caràcter interregional, amb un director principal en la institució d'acolliment i un codirector de la regió associada, per la qual cosa els investigadors desenvoluparan part dels seus estudis i pràctiques en ambdues regions.
El programa promou una formació internacional, interdisciplinària i intersectorial que integra la participació de la indústria i altres actors no acadèmics, mentre que altres entitats com a ports o hospitals podran participar mitjançant estades curtes.
MSCA COFUND
Aquest és el primer projecte MSCA COFUND impulsat conjuntament pels dos governs regionals i la iniciativa ha superat la nota de tall del programa, amb un 76,4%.
El programa compta amb la participació de 52 socis, entre universitats, centres d'investigació, empreses i entitats dels dos territoris i, a més, xarxes com Hydrogen Europe i Hydrogen Research Europe formen part del consorci i el govern de la regió Rhone-Alps (França) col·labora en la 'advisory board'.
PRESSUPOST I FINANÇAMENT
El programa té un pressupost total del 10.885.248 euros, dels quals la CE finança 4.752.000 euros i la resta serà cofinançada pels ministeris d'investigació de tots dos governs i les entitats participants, amb una contribució de 3,2 milions d'euros per part del Departament d'Investigació i Universitats i el Ministeri de Ciència, Investigació i Arts de Baden-Württemburg.
El programa de doctorat en hidrogen verd s'emmarca en l'aliança estratègica entre ambdues regions en la transició energètica, que es va començar a teixir al març de 2022.