Catalunya avalua 25.000 alumnes per detectar dificultats d'aprenentatge i millorar competències

Una vegada analitzats els resultats, els centres han de crear un pla d'acció educatiu
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha avaluat durant les darreres setmanes 25.000 alumnes de primer i tercer de primària d'unes 450 escoles catalanes per detectar dificultats d'aprenentatge i millorar les seves competències.
Es tracta del projecte Accions de Prevenció per Promoure l'Aprenentatge (APPA), elaborat pel Departament amb el suport d'experts del món educatiu i universitari, indica el Govern en un comunicat aquest dissabte.
La directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella, ha celebrat la gran acceptació de l'APPA, que ha explicat que no pretén "classificar als alumnes sinó detectar quins són les dificultats que poden tenir en relació amb la competència comunicativa i lectora".
Una vegada detectades, es pot realitzar una intervenció per "poder-los ajudar en el desenvolupament del seu aprenentatge", revisant les pràctiques d'aula i fent propostes didàctiques per adaptar el temari a les seves condicions.
PROVES I RESULTATS
A primer de primària, les proves busquen detectar i identificar les necessitats educatives dels nens en relació amb les competències oral, signada i lectora, realitzades per 105 professionals del Programa de Cooperació Territorial d'Educació Inclusiva (PCTEI).
En concret, els alumnes de primer se sotmeten a 5 proves, segmentació fonèmica, principi alfabètic, memòria fonològica, morfosintaxi i narració, i els de tercer se sotmeten a 3, fluïdesa en el reconeixement de paraules, fluïdesa en la decodificación per ruta fonològica i fluïdesa en la lectura d'un text.
Una vegada aplicades les proves, les escoles reben un document amb els resultats individuals i grupals, així com orientacions per cada alumne i grup, que són analitzats perquè el centre dissenyi un pla d'acció educatiu, que ha d'incloure mesures universals i addicionals, per ajustar la resposta educativa.