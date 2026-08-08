Catalunya atén 11.426 persones en el que va de 2026 als SIE en violències masclistes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes de Catalunya han atès 11.426 persones entre l'1 de gener i el 30 de juny d'aquest 2026, ha informat la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.
Són 9.996 dones, 1.113 fills i filles i 317 adolescents, i el Departament explica que durant aquest primer semestre, els recursos de la xarxa han atès aquestes persones i els han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial "davant de qualsevol situació de violència masclista".
Durant aquest període, 2.985 persones han iniciat "per primera vegada" un procés d'atenció als SIE: 2.652 dones, 259 fills i filles i 74 adolescents.
Els equips professionals han realitzat 40.634 sessions individuals, de les quals 35.039 han estat dones, 4.526 amb fills i filles i 1.069 amb adolescents; i per territoris, Barcelona concentra "el major volum" d'atencions, amb 5.062 persones, seguida de Girona (1.691), Catalunya central (1.490), Lleida (870), el Penedès (865), Camp de Tarragona (817), Terres de l'Ebre (464) i Alt Pirineu i Aran (167).
En tot l'any 2025, els SIE en violències masclistes van atendre 14.550 persones, de les quals 12.385 eren dones, 1.656 fills i filles i 509 adolescents; i el Departament assegura que Catalunya compta amb un total de 22 SIE en violències masclistes: 21 centres repartits per tot el territori i un de violències masclistes digitals que atén a tota Catalunya.
Assenyala que és un servei gratuït que ofereix atenció especialitzada i acompanyament a totes les dones joves i adultes i als seus fills afectats per violències masclistes, per "facilitar el seu procés de recuperació i reparació de les violències viscudes i del dany sofert".
CONSELLERA
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha insistit que "les violències masclistes no fan vacances i els serveis d'atenció tampoc", i recorda que totes les dones de Catalunya tenen al seu abast una xarxa de recursos especialitzats per rebre suport, orientació i atenció en qualsevol moment de l'any i en tot el territori.
"Darrere d'aquestes xifres hi ha dones que han trobat una porta oberta, professionals que les han acompanyat i una administració que no mira cap a un altre costat. Cada atenció és una oportunitat perquè una dona recuperi la seguretat, els seus drets i el seu projecte de vida. Aquest és el compromís del Govern: continuar reforçant una xarxa pública que protegeix, acompanya i repara, perquè cap dona hagi d'afrontar una situació de violència masclista", afirma.
8.925 CONSULTES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA
Durant aquests primers 6 mesos de l'any, la línia 900 900 120 ha realitzat 8.925 atencions, mentre que en tot l'any 2025 va dur a terme 15.345; i aquesta atenció telefònica i per correu electrònic és un servei gratuït i "confidencial, les 24 hores del dia tot l'any": ofereix atenció psicològica i un primer assessorament jurídic, a més d'informació i assessorament sobre violències masclistes.
Quan una persona truca, es valora el que necessita i l'atén o una psicòloga especialitzada en violències masclistes i sexuals, que proporciona una primera atenció emocional, o una jurista; i se li ofereix la informació i orientació que necessiti; també es realitzen trucades de seguiment dels casos i es deriva les dones als serveis de la xarxa d'atenció a les violències masclistes.
SERVEI D'INTERVENCIÓ EN CRISI
De gener a juny de 2026, el Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) ha atès 280 persones; i el 2025 va atendre 904 persones i es van realitzar 767 intervencions i 126 activacions.
El SIC ofereix atenció psicològica a víctimes amb "un alt impacte a causa de situacions de violències masclistes viscudes": es desplaçada al lloc on s'ha produït el fet, o on prefereixi la víctima, i com a màxim 2 hores, i la intervenció la realitzen psicòlogues especialitzades en atenció a les violències masclistes i intervenció en situacions de crisis.
530 ATESOS EN SERVEIS D'ALLOTJAMENT ESPECIALITZAT
Els serveis d'allotjament especialitzat han atès 530 persones, de les quals 269 són dones i 54 fills i filles, entre gener i juny de 2026.
Els serveis d'acolliment i recuperació (SAR) de les famílies en situació de violència masclista han atès a 79 dones i 76 fills; els serveis d'acolliment sustitutiri de la llar (SSLL) han atès 181 dones i 170 fills; el Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències (SAAU) ha atès 9 dones i 15 fills; i el 2025 es va atendre 637 persones (331 dones i 306 fills).
SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA
Els serveis tècnics de punt de trobada (STPT) han atès 845 casos i 1.104 nens de gener a juny de 2026; l'any anterior, en 2025, van atendre 1.151 casos i 1.480 nens.
Tenen la funció principal de "normalitzar l'exercici dels drets de relació i de comunicació dels menors amb els seus progenitors o familiars", en situacions de conflictivitat (com a divorci, separació o tutela per part de l'Administració), sempre que sigui possible i d'acord amb l'evolució del nen.