Catalunya assigna 10.372 noves places d'FP en el procés extraordinari de preinscripció

Hi ha un total de 5.458 sol·licituds sense assignar i la Conselleria els oferirà altres recursos



BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha fet 10.372 noves assignacions de places de formació professional (FP), tant de grau mitjà com de grau superior, dins el procés extraordinari de preinscripció, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

En aquest procés s'ha rebut 19.666 sol·licituds: 11.856 són d'alumnes que ja havien participat en el procés ordinari i han hagut de fer una sol·licitud d'ampliació de peticions; i 7.810 són de persones que no s'havien presentat al procés ordinari.

5.058 HAN DESISTIT

A mitjans de setembre hi havia 16.914 persones sense plaça d'FP i amb una sol·licitud validada per participar en el procés extraordinari, i d'aquestes finalment hi han concorregut 11.856, mentre que 5.058 han desistit.

Del total d'aspirants que complien els requisits, s'han fet 10.372 assignacions i no s'han pogut assignar 5.458 places, mentre que se n'han descartat 3.836 que no complien els requisits.

Els aspirants podien optar a alguna de les 19.514 places vacants, tant de grau mitjà com de grau superior, i després de les assignacions quedaran 9.142 vacants, una xifra que "possiblement pot augmentar encara més si del 26 al 30 de setembre no tots els aspirants assignats es matriculen".

ESTUDIS

La Conselleria assegura que està analitzant "a nivell quantitatiu i qualitatiu" els motius pels quals s'ha denegat les sol·licituds, per poder entendre les diferents situacions i adaptar les solucions.

Entre els graus més sol·licitats, en grau mitjà són Cures Auxiliars d'Infermeria, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes; i en grau superior Administració i Finances, Educació Infantil i Laboratori Clínic i Biomèdic.

La Conselleria també ha impulsat mesures per a les persones que no han tingut cap assignació, a qui s'informarà en un correu electrònic dels recursos que tenen a la seva disposició, del mapa d'FP sobre places disponibles i dels certificats de professionalitat, entre d'altres.