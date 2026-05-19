Catalunya aprova declarar l'interès general dels nous campus Clínic i Regió Sanitària Girona

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts declarar l'interès general dels futurs Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) i Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona, tal com va anunciar que faria diumenge passat.
La declaració permetrà accelerar la tramitació urbanística i energètica dels dos projectes, als quals el Govern vol donar una "prioritat política i institucional absoluta", informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'objectiu és donar un nou impuls a l'assistència sanitària, a la formació i a la innovació biomèdica, i consolidar Catalunya com "un dels principals pols europeus" en salut i ciències de la vida.