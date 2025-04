Catalunya anuncia la fi de les restriccions d'aigua per sequera al sistema Ter-Llobregat

També s'eliminen les restriccions als 30 municipis que depenen de l'aqüífer del Baix Ter

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dissabte la fi de les restriccions per la sequera als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, a Barcelona i Girona.

Ho ha dit en una roda de premsa durant una visita a l'embassament de Sau, a Vilanova de Sau (Barcelona), en què ha apuntat a un desbloqueig de les limitacions de l'ús de l'aigua a regs, cabals ambientals i usos urbans.

Paneque ha explicat que, amb les últimes pluges acumulades, la capacitat dels embassaments ha passat del 31 al 64%, i ha arribat a nivells que no s'havien registrat des de desembre del 2021.

Ha destacat que aquesta ha estat la "pitjor sequera dels últims 200 anys" a Catalunya, amb 56 mesos que han registrat dades de pluviometria per sota de la mitjana registrada.

Les pluges han permès posar la zona del sistema Ter-Llobregat, del qual depenen més de sis milions de persones, en fase de prealerta, ja que Paneque ha afirmat que s'ha registrat un increment de reserves superior als 230 hectòmetres cúbics, però que en els pròxims dies encara es veuran "increments d'aquest volum d'aigua embassada, perquè els rius encara porten cabals alts".

L'AQÜÍFER DEL BAIX TER

A més, ha anunciat que també es preveu, a proposta del comitè permanent de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que l'aqüífer del Baix Ter torni a un "escenari de normalitat", eliminant les restriccions dels 30 municipis que beuen aigua d'aquest aqüífer, i que el sistema del Fluvià-Muga passarà d'estat d'excepcionalitat a estat d'alerta.

Així i tot, les dessalinitzadores seguiran funcionant al 90% de la seva capacitat i ha assegurat que el Govern seguirà treballant en les inversions previstes per al 2025 per desenvolupar aquelles actuacions que ja estan previstes en el full de ruta i els permetin, algun dia, "poder dir que Catalunya està lluny de l'amenaça de la sequera".

"Continuarem amb el mateix ritme inversor" previst, ha afegit, amb 100 milions d'euros destinats a tenir 31 hectòmetres cúbics d'aigua addicionals aquest 2025.

També ha destacat les actuacions en algunes zones "especialment seques", com el Priorat i el Baix Camp, sobretot centrades en la recuperació de pous i en la regeneració d'aigua.

Davant de les inversions previstes, ha apuntat al 2030 com el moment en el qual podran dir, de manera definitiva, que Catalunya disposa de 280 hectòmetres cúbics de nous recursos perquè estar "preparada per al futur i, per tant, allunyada de l'amenaça de la sequera".