Catalunya ampliarà la formació en didàctica del professorat de ciències el curs 2025-2026

Incorporarà 150 auxiliars de conversa en anglès

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dissabte un paquet de mesures extra per al curs vinent per reforçar els coneixements de l'alumnat, que inclouen l'ampliació de l'oferta de formació en didàctica de ciències per a docents.

Aquest any s'han format 30 formadors en didàctica de les ciències i s'oferiran vint mentories a centres de primària com a pla pilot per al curs vinent, a més de la formació de 50 docents de secundària en didàctica de les ciències, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat aquest dissabte.

A més, es destinaran 250.000 euros a tallers de reforç en llengua anglesa i s'incrementaran els recursos d'assistència i suport lingüístic, arribant a 150 auxiliars de conversa en aquesta llengua per al curs 2025-2026.

PLACES DE PRIMÀRIA

També ha anunciat la convocatòria de 30 places de primària per formar mestres experts en l'ensenyament de la matemàtica escolar, finançades per la Conselleria d'Educació i FP, i la contractació de dotze referents territorials per millorar l'ensenyament i aprenentatge de les ciències a les escoles i instituts.

Ha recordat que aquestes mesures se sumen a les altres 30 que s'inclouen en el 'Marc de millora per la Llengua i les Matemàtiques', que ja es van aprovar fa mesos amb una dotació de 130 milions d'euros.

ELS RESULTATS "NO SÓN BONS"

Niubó ha assenyalat que aquestes mesures s'estableixen per combatre uns resultats que, ha reconegut, "no són bons", i ha assegurat que el Govern treballa intensament per remuntar aquests resultats, l'endemà de la publicació de les proves de final d'etapa de quart d'ESO i sisè de primària.

Així mateix, ha explicat que es farà una anàlisi de tots els centres educatius que servirà per "revisar i poder prendre decisions i mesures didàctiques, pedagògiques i organitzatives" orientades a millorar els resultats.