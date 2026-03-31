Catalunya amplia el programa de detecció del càncer colorectal fins als 74 anys

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Catalunya ampliarà l'edat del programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte dels 70 als 74 anys, segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat mitjançant un comunicat aquest dimarts, Dia Mundial dedicat a aquest malaltia.
La mesura s'instaurarà de manera progressiva durant el quart trimestre del 2026, i passarà a ser per a les persones de 50 a 74 anys, amb l'objectiu de detectar més casos en fases inicials, quan les possibilitats de curació són elevades, reduint així l'impacte del tumor, que és el més freqüent a Catalunya.
Entre 2022 i 2025, es van detectar prop de 7.000 casos anuals, i ara la Generalita estima que hi podran sumar 1.205 casos més, dels quals 698 serien homes i 327, dones.
Cada dos anys arriba a tothom dins la franja d'edat una invitació, amb la qual podrà anar a la farmàcia o al CAP a demanar un lot per poder recollir una mostra de femta i tornar-la perquè s'analitzi.
A més del programa, la Generalitat insisteix en la importància de no fumar, mantenir un pes saludable, fer activitat física diària, seguir una alimentació equilibrada o limitar el consum d'alcohol.