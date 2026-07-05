Catalunya amplia les restriccions per perill extrem d'incendi per a aquest dilluns

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi per a aquest dilluns, que també afectaran als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb (Lleida).
A les 0 hores d'aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa a aquests espais naturals i a 45 municipis de 9 comarques, informen aquest diumenge Protecció Civil i Agents Rurals en un comunicat.
Així, es restringeix l'accés a l'espai natural del massís de les Gavarres (Girona), vigent des de dissabte a migdia, i s'amplia als de la Ribera Salada i Baronia de Rialb.
Les 9 comarques i 45 municipis són:
-Alt Urgell: Bassella; Coll de Nargó; Oliana; Peramola.
-Baix Empordà: Calonge i Sant Antoni; Castell-Platja d'Aro; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; ForallacBiosca; la Bisbal d'Empordà; Mont-ras; Palafrugell; Palamós; Santa Cristina d'Aro; Torrent; Vall-llobrega.
-Gironès: Cassà de la Selva; Celrà; Girona; Juià; Llagostera; Llambilles; Madremanya; Quart; Sant Martí Vell.
-Noguera: Alòs de Balaguer; Artesa de Segre; Camarasa; Foradada; la Baronia de Rialb; Ponts; Tiurana; Vilanova de l'Aguda.
-Pallars Jussà: Abella de la Conca; Isona i Conca Dellà.
-Ribera d'Ebre: Flix; Riba-roja d'Ebre.
-Segrià: Almatret.
-Solsonès: Biosca; Castellar de la Ribera; Lladurs; Pinell del Solsonès; Torà.
-Terra Alta: la Fatarella; la Pobla de Massaluca; Vilalba dels Arcs.
NIVELL 3 DEL PLA ALFA
L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques.
A més Protecció Civil manté en emergència el pla Infocat per incendi forestal.
PROHIBICIONS
Els nivells 3 i 4 del Pla Alfa impliquen no fer cap activitat amb el risc d'incendi a terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.
El nivell 3 suspèn tota activitat amb el risc d'incendi ja autoritzada o comunicada pel Departament d'Agricultura, i Agents Rurals fa vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts i fer servir material pirotècnic.
El nivell 4 determina que Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures extraordinàries de la resolució del Departament d'Interior.