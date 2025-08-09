Catalunya, en alerta Procicat per una onada de calor, sobretot a nou comarques de Lleida

El màxim arribarà diumenge i dilluns, però hi haurà calor intensa fins a mitjan setmana
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del pla Procicat per l'onada de calor prevista per als pròxims dies en el terç oest: des d'aquest dissabte es poden superar els llindars de calor intensa a les comarques del Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià i Garrigues (Lleida).
La segona onada de calor de l'estiu afectarà aquest diumenge les mateixes comarques i també la Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona); les nits també seran tropicals al litoral, i dilluns ja pot afectar tot el terç oest català, informa la Generalitat en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquest dissabte els valors màxims rondin o superin els 40 graus a la zona de Ponent (Lleida); i diumenge, 40 Cº a Ponent, 37-38 Cº a la resta del territori, i 32-33 Cº al litoral central i sud.
El màxim de calor es preveu entre diumenge i dilluns, amb calor intensa fins a mitjan setmana entrant.
Aquest divendres, la temperatura ja va ser especialment alta al Pirineu i Prepirineu occidental, amb màximes de 35 Cº i 28 Cº a les valls i 39,3 Cº a Tremp.
Amb aquesta alerta, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2.
ELS AJUNTAMENTS
La Generalitat ha demanat als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat per si calen i tenir especial vigilància dels majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitat física o psíquica i mobilitat limitada; persones que hagin d'estar o fer activitat a l'aire lliure (inclosa la feina) i malalts crònics.
També ha recordat que els ciutadans tenen a la seva disposició refugis climàtics: espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes.