Catalunya alerta de l'augment del cabal d'alguns rius, amb el Ter, el Muga i el Tordera en nivell vermell

GIRONA 9 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha alertat aquest diumenge de l'augment del cabal d'alguns rius després de les pluges d'aquesta nit per la borrasca Jana, amb el Ter, el Tordera i el Muga a nivells vermells.

El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha arribat als 111 metres cúbics per segon i, per tant, el llindar de perill, així com el Muga a Sant Llorenç amb 160 m3/s i el Tordera a Fogars de la Selva amb 190 m3/s, segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en una publicació a X recollida per Europa Press.

Protecció Civil crida a evitar l'accés a les lleres i no travessar rius ni rieres, ja que malgrat no ploure pot augmentar el cabal per les aportacions d'aigua.