Catalunya aixeca l'obligatorietat de les mascaretes als centres sanitaris però la continua recomanant

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat aixecarà a partir d'aquest dimecres l'obligatorietat de dur mascaretes als centres sanitaris, hospitals i residències per la grip, tot i que ha recomanat mantenir-ne l'ús en persones que tinguin símptomes de la malaltia.
Ho ha informat la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimecres, que ha justificat la decisió per les dades de "millora sostinguda de la situació epidemiològica de la grip" a Catalunya.
Ha detallat que actualment la incidència és de 248 casos per cada 100.000 habitants, i ha afirmat que els ingressos als centres hospitalaris també segueixen una "evolució favorable".
No obstant això, la Generalitat en continua recomanant l'ús, tot i que es retiri l'obligació, especialment "en aquelles persones que presentin símptomes" en aquests espais, i si tenen contacte amb persones vulnerables.
"L'ús de la mascareta ha evidenciat amb les dades que és una mesura que dona bons resultats i que ens ha permès tenir aquests valors d'ingressos hospitalaris i epidemiològics favorables en aquests moments. Per tant, recomanem que quan hi hagi símptomes la ciutadania la continuï utilitzant", ha demanat la consellera.