Catalunya afronta una nova onada de calor que s'allargarà fins a mitjans de la setmana vinent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del pla Procicat per l'arribada d'una nova onada de calor que deixarà altes temperatures des d'aquest dimecres fins a mitjans de la setmana vinent, informa en un comunicat.
També continua activa l'alerta del pla Infocat pel perill molt alt i extrem d'incendi forestal que hi ha a diversos punts del territori.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que les temperatures arribin als 40 graus a Ponent i al Prepirineu occidental (Lleida), i aquesta situació s'anirà estenent a més zones: la Catalunya Central (Barcelona), les Terres de l'Ebre (Tarragona) i l'Empordà (Girona).
Serà diumenge quan l'episodi s'intensificarà i les temperatures altes persistiran durant la setmana vinent.
Per això, Protecció Civil recorda que cal hidratar-se constantment i evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació.