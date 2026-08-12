Catalunya afronta l'eclipsi amb un ampli dispositiu de mobilitat i a nivell sanitari

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya afronta l'eclipsi solar total d'aquest dimecres amb un ampli dispositiu davant de la previsió de gran mobilitat per contemplar aquest fenomen astronòmic, així com a nivell sanitari, pel possible augment de la demanda assistencial per accidents de trànsit i lesions oftalmológicas.
Aquest fenomen astronòmic tindrà lloc entre les 19.30 i les 21 hores d'aquest dimecres, en funció de la ubicació, i el Govern ha activat un dispositiu especial en el qual insta a planificar els desplaçaments amb antelació, especialment si es viatja en vehicle privat, ja que les retencions, concentració de vehicles i presses poden incrementar el risc de sinistres.
El Servei Català de Trànsit (SCT) prohibirà la circulació de vehicles de més de 7.500 quilos a l'AP-7 des de Martorell (Barcelona) i a l'N-340 des de Vilafranca (Barcelona) en sentit sud des de les 17.00 fins a les 00.00 del dijous, mentre que els Mossos d'Esquadra destinaran 700 efectius a aquest dispositiu, 180 especialistes en tràfic; la Guàrdia Civil també desplegarà un dispositiu especial a Tarragona.
El SCT demanarà als navegadors que no recomanin circular per l'interior d'Amposta (Tarragona) per evitar el col·lapse del centre de la ciutat.
Rodalies de Catalunya ha programat un tren especial de l'R16 de tornada a Barcelona des de Tortosa (Tarragona): el tren sortirà a les 21.56 i arribarà a Barcelona Estació de França a les 00.51.
ÀMBIT SANITARI
La Conselleria de Salut ha activat un pla de contingència, subratllant que l'exposició directa dels ulls al Sol "pot afectar greument i de forma irreversible a la salut visual".
Les radiacions electromagnètiques i de llum infrarroja i ultraviolada poden causar lesions en la retina, que pot patir cremades o una pèrdua parcial de visió sense previ avís, un efecte perjudicial que es coneix com a retinopatia solar i es manifesta amb símptomes com l'aparició de taques en el camp visual, visió borrosa o pèrdua de visió.
Salut insta a utilitzar sempre mètodes d'observació segurs i homologats és imprescindible per protegir la salut visual: la millor opció són les ulleres amb filtre solar certificades amb la norma ISO 12312-2, que és la que estableix els requisits de seguretat que han de complir les ulleres dissenyades per mirar directament al sol.
Poden ser de cartró o d'altres materials i convé que, abans d'utilitzar-les, es comprovi el seu bon estat; i en els punts oficials d'observació es distribuiran 150.000 ulleres homologades i és necessari verificar l'estat de les ulleres amb filtre abans d'utilitzar-les.
ULLERES
Des de l'Agència Catalana del Consum es recorda la importància d'adquirir únicament ulleres dissenyades específicament per observar eclipsis i desconfiar dels productes que mostren afirmacions genèriques com a "aptes para eclipsis" o "protecció solar total".
També es poden utilitzar mètodes d'observació indirecta, com els telescopis equipats amb filtres solars adequats o el senzill mètode 'pinhole', una caixa de cartró amb un petit forat que projecta la imatge del Sol sobre una superfície i permet seguir l'eclipsi sense risc algun per a la vista.
No han d'utilitzar-se ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques; les pel·lícules de fotografia analògica vetllades, radiografies, CD o trossos de vidre, també poden posar en risc la salut visual, i tampoc ha d'observar-se el Sol a través de càmeres o prismàtics si no disposa d'un filtre.
REFORÇ DE REGIONS SANITÀRIES
D'acord amb les patologies que poden augmentar, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i problemes oftalmológicos, es reforçaran els dispositius d'atenció als serveis d'urgència durant la nit del 12 d'agost i s'oferirà la màxima cobertura possible als matins del 13 i 14 d'agost.
En els centres hospitalaris de referència, es reforçaran els serveis d'urgències amb professionals de l'àmbit de la medicina, infermeria i traumatologia durant el 12 d'agost; i pel que fa a les urgències oftalmológicas, hi haurà un metge resident de presència i es disposarà d'un metge adjunt localitzable.
Els dies posteriors, el 13 i 14 d'agost, es garantirà l'atenció urgent de matins a través de consultes externes i al mateix temps es disposarà d'un servei de guàrdia localitzable habitual a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari Joan XXII, el Sant Joan de Reus i l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla; i el Sistema d'Emergències Médiques (SEM) constituirà el centre de coordinació operativa amb Protecció Civil en el 112 de Reus.
PUNTS D'OBSERVACIÓ
Catalunya disposarà d'uns 30 punts oficials d'observació, la majoria concentrats a la província de Tarragona i amb més d'un lloc per localitat, per poder apreciar l'eclipsi: són emplaçaments que "compleixen els criteris de seguretat i capacitat" per ser punts d'observació recomanats, i es distribueixen en un total de 18 localitats seleccionades.
Segons la informació publicada per cada consistori en el seu web, consultada per Europa Press, a Alcanar hi haurà 3 punts d'observació (la Plaça de la Lluna, la Moleta del Remei i La Fanecada); a Altafulla 3 (el Mirador dels Munts, l'Ermita de Sant Antoni i la zona del carrer de la Bassa); a Amposta 1 (Polígon de l'Oriola); Camarles, 1 (Pla de Camarles); Cambrils, 1 (Cooperativa agrícola); i a Constantí també 1 (aparcament del carrer Joan Miró)
Altres municipis seleccionats són Gandesa (al Polígon Industrial la Plana); L'Aldea (zona d'observació de Carvallo); L'Ametlla de Mar (camp de futbol municipal); Les Borges Blanques (a l'LV-371, darrere del camp de futbol); Lleida (Turó de la Seu Vella i Els Mangraners); Montbrió del Camp (a la parcel·la del camí de Palomeres); Móra la Nova (esplanada darrere del CAP); i Reus (Parc de la Festa).
Completen la llista Santa Bàrbara (a la parcel·la rústica de la carretera de la Galera); Tarragona (amb 6 espais: Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcament Campus Sescelades, Port Marina Tarraco i el camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau); Torredembarra (polígon industrial de Roques Planes) i Valls (carrer Blanquers del polígon industrial).
Respecte a la celebració institucional, la jornada d'aquest dimecres començarà amb l'acte 'Catalunya mira al cel' a l'Observatori de l'Ebre, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, i seguiran ponències divulgatives i activitats fins a l'arribada del fenomen.
ECLIPSI
A Catalunya no es vivia un eclipsi total solar des de fa més d'un segle, ja que l'últim eclipsi total de Sol visible des d'algun punt del territori català es va produir el 30 d'agost de 1905, fa gairebé 121 anys.
El següent no es produirà fins al 17 de novembre de 2180 i després caldrà esperar més de dos segles i mig per tenir una nova oportunitat: serà en 2433.
Aquest dimecres, la franja de totalitat travessarà el terç sud del territori català per localitats com Tarragona i Lleida, entre altres, que tindran visió completa del fenomen, encara que amb diferents durades --com més es vagi cap al sud, més durarà el moment total de l'eclipsi, amb fins a 1 minut i mig en municipis com Amposta--.
A més, la nit del 12 d'agost coincideix amb l'activitat màxima de la pluja d'estels de les Perseidas, la qual cosa pot representar una oportunitat per romandre més temps en el lloc d'observació i evitar així els moments de màxima congestió vial.