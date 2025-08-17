Catalunya afronta aquest diumenge el perill més alt d'incendi de l'any

Illa i Parlon encapçalen a migdia el comitè tècnic del pla Infocat
BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya afronta aquest diumenge el perill més alt d'incendi forestal de tot l'any, i per això la Generalitat ha demanat molta prudència, informa en un comunicat.
Agents Rurals estén aquest diumenge el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 133 municipis de 13 comarques.
A més s'incrementa el nombre de municipis en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal: 186 municipis repartits en 24 comarques.
RESTRICCIÓ A 9 ESPAIS NATURALS
Continua restringit l'accés a 9 espais naturals: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares i Mont-roig.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, encapçalaran a migdia una reunió del comitè tècnic del pla Infocat en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
Així faran seguiment de les alertes i es valoraran les mesures necessàries per garantir la seguretat col·lectiva.