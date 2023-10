Catalunya acull 1.955 migrants adults i 33 menors procedents de les Canàries

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha acollit des de principis d'octubre 1.955 migrants adults i 33 menors procedents de les Canàries, han informat fonts de la Generalitat Europa Press aquest divendres.

Segons ha avançat 'El Periódico', des de principis d'octubre el Ministeri d'Inclusió i Migracions ha traslladat a Catalunya 1.988 migrants que havien arribat a les illes.

Les mateixes fonts han explicat que Catalunya ha acollit 33 menors no acompanyats i que compta amb una transferència d'1,8 milions per part del Ministeri per poder-los atendre.

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat va remarcar a principis de mes que aposta per un repartiment "just i equitatiu entre territoris i, sobretot, per la corresponsabilitat de l'Estat".

També va reiterar el compromís amb l'acolliment dels menors i l'exigència al Govern central de més coordinació i "un finançament just".