Catalunya activa la prealerta del Ventcat per previsió de ratxes de fins a 20 metres per segon

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat per a aquest dimecres al migdia la prealerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) a Barcelona, Tarragona, les Terres de l'Ebre i tot el Pirineu a les cotes altes, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Les ratxes de vent que es preveuen poden ser de fins a 20 metres per segon a partir de les 13 hores i fins a la 1.00 de dijous, segons una nota del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de la mateixa xarxa social.

També ha detallat que al Pirineu s'espera neu al vessant nord i vent de "més de 90 quilòmetres per hora als cims" aquest dijous.