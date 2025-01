Catalunya activa la prealerta per onatge de més de 2,5 metres aquest dimecres i dijous

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta per onatge des d'aquest dimecres a la tarda fins dijous al migdia per la probabilitat d'ones superiors als 2,5 metres a la costa de Girona, Barcelona i les Terres de l'Ebre (Tarragona).

En un missatge a X recollit per Europa Press, ha demanat precaució amb les activitats al litoral: "No us acosteu on trenquen les ones".

També hi haurà la possibilitat d'una acumulació de neu superior a 10 centímetres a cotes superiors als 900 metres a la Selva, la Garrotxa, el Ripollès (Girona) i Osona (Barcelona).