Catalunya activa la prealerta davant la previsió de pluges intenses dijous i divendres

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Inuncat en vista de la previsió de pluges intenses a partir de dijous al migdia i fins divendres.

En un tuit recollit per Europa Press aquest dimecres, Protecció Civil ha detallat que les pluges s'esperen a la major part de Catalunya excepte a l'extrem nord de Girona, a les Terres de l'Ebre (Tarragona), a les Garrigues i al Segrià (Lleida).

La previsió és que es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 24 hores i també s'ha activat la prealerta per fort onatge, amb la possibilitat que les ones superin els quatre metres a tota la costa catalana.