Catalunya activa el nivell 3 per risc molt alt d'incendi forestal a 12 municipis

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Dotze municipis catalans estan aquest dimarts en alerta per perill molt alt d'incendi forestal, amb el nivell 3 del Pla Alfa, han informat els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els municipis amb perill molt alt d'incendi se situen principalment a les comarques de la Noguera i el Segrià, a Lleida, i Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a Tarragona.
Protecció Civil sol·licita "precaució" al medi rural i demana a la ciutadania que avisi el 112 en cas de veure una columna de fum.