Catalunya activa l'Inuncat en alerta per pluges a Tarragona aquest dilluns

TARRAGONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges especialment intenses dilluns al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona), informa en un comunicat aquest diumenge.
Es podran superar els 40 l/m2 en 30 minuts pel matí al Camp de Tarragona (litoral i prelitoral), i per la tarda també a les Terres de l'Ebre, i pot afectar altres zones del centre i nord de Catalunya.
A més pot haver acumulació de pluja (100 l/m2 en 24 hores) a la comarca del Baix Penedès i a diverses comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.