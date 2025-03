Catalunya activa l'alerta del Procicat per fort onatge previst fins diumenge per la tarda

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per fort onatge, per la previsió d'onades superiors a 2,5 metres a tot el litoral fins diumenge per la tarda.

A l'episodi d'intensitat i acumulació de pluges, i el de fort vent i onatge, s'afegeix que aquest dissabte per la nit entri un nou sistema procedent de l'Atlàntic que farà que la precipitació sigui més intensa i extensa fins diumenge a migdia, informa en un comunicat.

El SMC preveu que des d'aquest dissabte per la nit i durant el diumenge pugui haver- onades superiors a 2,5 metres en tot el litoral.