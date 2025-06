Catalunya activa l'alerta del pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest diumenge

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge a la tarda i nit a diversos punts de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que es pot superar el llindar de risc d'intensitat de pluja (vint litres per metre quadrat en 30 minuts) al Pirineu, Prepirineu, Ponent, Terres de l'Ebre i Catalunya Central, informa Protecció Civil en un comunicat aquest diumenge.

Hi podrà haver ruixats intensos acompanyats de tempesta, ratxes fortes de vent i de forma local calamarsa o pedra, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat i no travessar rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable allí on plogui o on ja hi hagi acumulació d'aigua.