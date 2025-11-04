Catalunya activa l'alerta del pla Inuncat per fortes pluges aquest dijous al litoral

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) davant de la previsió de fortes pluges a partir de la matinada del dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona).
Segons ha informat en un comunicat, el fenomen començarà per la zona sud i oest de Catalunya i s'estendrà durant el matí per la zona central i la costa, fins a l'extrem oest.
Així, l'episodi de pluja començarà a partir de la matinada del dijous 6 de novembre i s'allargarà fins a finals de la tarda del mateix dia.
Es preveuen pluges intenses superiors als 40 litres per metre quadrat (l/m2) en 30 minuts en totes les comarques de Terres de l'Ebre i comarques del Priorat, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp (Tarragona) entre la 1 del matí i les 7 hores.
A la resta de comarques afectades s'esperen pluges amb intensitat de 20 l/m2 en 30 minuts, i les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta.
Protecció Civil ha recordat la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats en l'exterior davant de la possibilitat d'episodis de pluja localment intensa, així com evitar passar per rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.