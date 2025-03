Catalunya activa l'alerta per previsió d'acumulació de pluja al sud i al nord-est

Avisen que el fort onatge podrà afectar algun passeig marítim

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta en vista de la previsió d'acumulació de pluja aquest dimarts i, principalment, dimecres al sud i al nord-est de Catalunya.

A més a més, hi ha un avís per fort onatge al litoral central i nord, i la previsió de neu de 50 centímetres de gruix a cotes altes --per sobre de 2.200 metres--, a zones del Pirineu i Prepirineu oriental, principalment, segons han explicat en un comunicat.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que l'acumulació de pluja, amb més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, comenci aquest dimarts a partir del migdia a les comarques del Montsià i el Baix Ebre (Tarragona), i que a partir de la mitjanit l'episodi es traslladi al terç nord-est de Catalunya i serà més intens a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà (Girona).

Així mateix, per sobre de 2.200 metres, es podran acumular més de 50 centímetres de neu a zones del Pirineu i Prepirineu oriental, principalment.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat "molta prudència" amb les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat, sobretot a les zones de muntanya i cotes altes.

FORT ONATGE

També han informat de la previsió de fort onatge a partir d'aquest dimarts a la nit i fins dijous a la matinada, que afectarà principalment el litoral central i nord, des de Barcelona fins a l'Alt Empordà.

El fort onatge serà més intens a les comarques del litoral nord, i la direcció de l'onatge predominant serà de component est i hi haurà un "notable mar de fons".

Han avisat que es podran veure afectats algun passeig marítim i camí de ronda.